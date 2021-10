Famosos comentam veto a distribuição gratuita de absorventes

Nesta quinta-feira, 7, sem esconder as lágrimas, Rafa Brites postou sua opinião a respeito de um assunto importante sobre saúde pública. Por meio de um vídeo no seu perfil do Instagram, comentou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que distribuiria absorventes de forma gratuita. "Uma a cada quatro meninas já deixaram de ir para a escola porque não tem absorvente. Colocam miolo de pão, jornal, isso é sério, elas têm infecções", afirmou Rafa.

E ainda completou: "A gente precisa mobilizar as redes sociais, compartilhar essa notícia e derrubar esse veto de lei. O futuro da educação depende de nós mulheres estarmos lá ocupando o nosso espaço".

Nos comentários da publicação, outras personalidades também não deixaram de se manifestar sobre a notícia. A atriz Vitória Strada disse: "Absurdo! Dignidade menstrual é o mínimo que deveríamos ter".