Bárbara Evans compartilha altos e baixos da primeira gravidez

Bárbara Evans tem compartilhado cada momento da primeira gestação com os seguidores pelas redes sociais. Bárbara não tenta mascarar o processo: a atriz divide até os sentimentos angustiantes e sintomas incômodos com os fãs. "Quem me segue, me conhece e sabe que sou 100% verdadeira. E nestes três primeiros meses são raros os momentos em que estou bem", iniciou a modelo, em seu relato, nesta quinta-feira, 7.

A atriz contou aos seguidores que, apesar de não ter enjoos, sente dores de cabeça tão fortes que não consegue sair do quarto. De acordo com Bárbara, os três primeiros meses da gestação estão sendo mais difíceis por ainda estar tomando a progesterona do tratamento de fertilização.

"Não tem como mentir, não está sendo fácil. Queria estar passando bem para aproveitar, mas tudo tem o seu tempo e se Deus quiser tudo vai melhorar agora que vou parar os medicamentos. Mas não vou mentir que estou ótima e perfeita. Vou sempre passar a minha verdade. Não vou passar mal o dia inteiro e aparecer sorrindo nos stories. Não sou falsa e não vou romantizar a gestação", confessou.