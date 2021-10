Por que 7 Prisioneiros, novo filme da Netflix, vai te fazer refletir por dias

Sabe aquele filme que te deixa pensativo por dias, semanas e até anos? É assim que podemos definir 7 Prisioneiros, novo longa da Netflix com Christian Malheiros e Rodrigo Santoro. Além da dupla de atores, 7 Prisioneiros tem produção de Alexandre Moratto e ninguém menos que Fernando Meirelles. Vem Oscar aí?

O longa, que já tem feito sucesso em festivais internacionais, estreia dia 11 de novembro no serviço de streaming. No entanto, nós, do E! Online Brasil, apreciamos o filme e saímos impactados com as cenas realistas de tráfico humano, trabalho análogo à escravidão e um final surpreendente que vai te deixar em um dilema moral por muito tempo.

7 Prisioneiros conta a história de Mateus [Malheiros] e outros jovens que saem do interior em busca de um emprego digno e bem-estar para a família. Ao chegarem em São Paulo, passam a trabalhar no ferro-velho de Luca [Santoro]. Porém, o sonho paulistano chega ao fim quando se deparam com uma realidade bem diferente da prometida.

"Esse filme joga luz num tema tão importante e, infelizmente, pouco discutido", disse Santoro, em vídeo durante o evento da Netflix. "Um tema bastante indigesto, mas muito necessário, que toca nessa ferida profunda que é a desigualdade social."

Para o astro de Hollywood, Luca se tornou "um dos personagens mais difíceis que interpretei, mexei muito comigo e ainda mexe". E trabalhar com ele é fácil, segundo Cristian: "[Ele] é meu irmão, parceiro, grande ator e tive a alegria de trabalhar juntos".