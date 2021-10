Adele revela como divórcio impactou o filho em rara entrevista

Adele, que anunciou retorno ao mundo da música, se abriu sobre a separação com Simon Konecki, em 2019. Em rara entrevista à revista Vogue, Adele explicou como o filho de 9 anos do ex-casal, Angelo, influenciou sua decisão de se divorciar.

"Eu estava apenas fazendo o que devia e não estava feliz", ela disse à Vogue sobre a época antes do divórcio. "Nenhum de nós fez nada de errado. Nenhum de nós machucou um ao outro ou algo do tipo. Foi apenas: eu quero que meu filho me veja realmente amar e ser amada. É muito importante pra mim".

E desde que terminou com Simon, Adele—que está namorando Rich Paul—disse: "Eu estive em minha jornada para encontrar a verdadeira felicidade".

Em meio à separação, Adele recorreu à terapia para orientação, refletindo sobre sua relação com seu falecido pai, Mark Evans. "Bem, meu terapeuta me disse que eu tinha que sentar com o meu eu de sete anos. Porque ela foi deixada sozinha. E eu precisava me sentar com ela e realmente falar sobre como eu se senti quando estava crescendo. E questões com meu pai. Que eu estava evitando".