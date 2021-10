Tudo que sabemos sobre o reboot de 'Sex and The City'

Cada novo post de Sarah Jessica Parker nos bastidores de And Just Like That..., o reboot de Sex and The City, só aumenta nossa ansiedade. Looks glamurosos, caminhadas pela Quinta Avenida, em Nova Iorque, e até retorno de casais—tudo isso já foi adiantado pelos registros da eterna Carrie Bradshaw.

E após muita espera, a HBO Max, plataforma responsável pela produção, divulgou um teaser com a protagonista para anunciar que a estreia será em dezembro!

E para começar o esquenta, separamos tudo que já sabemos sobre a produção que promete fechar o ano com chave de ouro. Confere aí: