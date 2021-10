Juliette é eleita Mulher do Ano em premiação

Em relação à fama, a ex-BBB prefere ir com calma. A previsão do lançamento do seu EP de estreia era na semana em que saísse do programa, mas ela preferiu se aperfeiçoar no ramo antes.

Nova no universo dos famosos, Juliette ainda não se acostumou com as críticas. "Não estou preparada para o cancelamento, sou muito sensível. Até agora recebi muito amor, quase nada de hate. A pouca experiência que tive já me machucou", confessou.