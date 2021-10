Patricia Abravanel testa positivo para Covid-19 e é afastada do SBT

Na manhã desta quinta-feira, 7, Patricia Abravanel foi diagnosticada com Covid-19. Antes de ir para a gravação do Programa Silvio Santos, do SBT, Patricia realizou o teste de PCR e o resultado foi positivo. A apresentadora cumprirá a quarentena em sua residência.

A notícia foi revelada no programa Vem Pra Cá, no qual a filha de Silvio é a apresentadora. "Hoje de manhã, a Patricia fez o teste, até porque tem aquela janela de dois a quatro dias, e testou positivo. Ela mandou mensagem e pediu para tranquilizar os fãs, tranquilizar todos vocês que gostam dela e que gostam da nossa parceria no Vem Pra Cá. E logo ela estará de volta", disse Gabriel Cartolano, seu parceiro no programa.

Fruto do seu relacionamento com o ministro Fábio Faria, seu filho mais velho Pedro, de 7 anos, também teve um teste positivo para o coronavírus na última terça-feira, 5.