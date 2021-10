Nova namorada de Luan Santana é comparada com a ex do cantor

Nesta quarta-feira, 6, imagens de Luan Santana com a suposta namorada foram postadas no perfil Gossip do Dia, lá no Instagram. Na foto, é possível ver o sertanejo com a modelo Izabela Cunha em um bar em São Paulo. Na publicação, muitos falaram sobre como ela parece com a ex de Luan, a estudante de moda Jade Magalhães.

De acordo com a página, a foto não é de agora, e sim do dia 29 de julho. "Olhei e achei que era a Jade", disse uma das seguidoras, entre os diversos comentários que também apontavam a semelhança.

No dia 5 de setembro, o artista contou sobre seu novo status de relacionamento para os fãs. Quando desembarcava de uma van, no Rio de Janeiro, uma admiradora perguntou como ele estava e ele disse: "Estou namorando".