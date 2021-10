Sabia que você pode alugar a casa de 'Nove Desconhecidos'?

Se após assistir Nove Desconhecidos você ficou se perguntando se seria possível se hospedar na mansão sede da Tranquillum House, a resposta é sim! A casa, chamada Soma, fica localizada perto de Byron Bay, na Austrália, e esta disponível para aluguel no Airbnb.

De acordo com so site da empresa, a propriedade com 10 quartos e 10 banheiros fica "situada em 8,9 hectares de floresta exuberante de bambu com milhares de variedades de espécies de plantas".

Por se localizar entre as colinas, a Soma oferece bastante privacidade e fica a 10 minutos da cidade de Byron Bay e de várias praias e pontos de surfe.