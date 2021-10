Ieda Favo acusa organização do Miss Universo SP de racismo

Para muitas meninas, participar de um concurso de beleza é um sonho. Para Ieda Favo, Miss Guarulhos 2020/21 e vice-campeã do Miss Universo São Paulo 2021, tornou-se um pesadelo. Ieda usou as redes sociais para denunciar a organização do concurso. A modelo conta que foi vítima de racismo durante todas as etapas da competição. "Estou aqui em forma de apelo pra que isso não se repita com nenhuma menina. Nunca me senti tão discriminada na minha vida!", começou o relato.

Ieda contou que o tratamento em relação a ela era nitidamente diferente do que as outras competidoras. Segundo ela, a organização pedia para que ela ficasse atrás nas fotos e vídeos. "Quais eram as justificativas? Era por conta da minha cor, porque sou negra? Por conta da minha condição social, da minha cidade?", questionou.

Os cuidados com o cabelo afro, que possui particularidades, ficaram sob responsabilidade da própria modelo. Ieda revelou que não foram disponibilizados nem profissionais nem produtos específicos.