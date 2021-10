Amizade em risco? Erika Schneider e Aline Mineiro brigam feio em 'A Fazenda 13'

Manhã tensa em Itapecerica da Serra! Nesta quinta-feira, 7, Aline Mineiro e Erika Schneider se estranharam logo cedo em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Após a divisão das tarefas pelo fazendeiro da semana, Rico Melquiades, as peoas foram tentar ajudar Erasmo Viana e Victor Pecoraro a cuidar das vacas, função que era das duas na última semana. Porém, a iniciativa gerou faíscas entre Aline e Erika e abalou as estruturas de A Fazenda.

A dançarina se incomodou com o jeito da amiga ensinar a tarefa. Em seguida, o influencer fitness avisou que preferia que a ex-panicat o auxiliasse. No entanto, ela não escutou e respondeu a loira: "Amiga, custava você falar isso? Eu tava te gritando e você não me respondeu". As duas se exaltaram e Erika disse: "Sua intenção é brigar comigo na frente de todo mundo?".

E foi aí que a namorada do humorista Leo Lins ficou ainda mais nervosa. "Amiga, não, aí ó, tá vendo? Não interessa eles. Eu to com vontade de chorar, eu gritei e você não me ajudou. Agora eu não posso falar nada, engolir tudo e colocar a minha opinião no meu c**?". A discussão continuou até o ponto em que Aline caiu no choro. Já Erika foi atrás de Rico e desabafou, dizendo que estava muito decepcionada com a peoa.