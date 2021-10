Rico Melquiades é o novo fazendeiro de 'A Fazenda 13': "Vou botar fogo lá agora"

Novo fazendeiro na área! Rico Melquiades venceu de lavada a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Na noite desta quarta-feira, 6, a roça da semana foi definida na dinâmica ao vivo que contou com a participação de todos os moradores. Agora, Tiago Piquilo, Dayane Mello e Erika Schneider disputam a votação do público. Com a conquista do chapéu, Rico Melquiades já deixou claro como será seu reinado e avisou que não dará paz aos colegas de confinamento.

"Vou botar fogo lá agora! Vou colocar ordem naquela casa porque o pessoal está fazendo uma colônia de férias com melhores amigos. Vou mostrar como um fazendeiro trabalha", disse, ao ser questionado pela apresentadora Adriane Galisteu.

Uma pitada de sorte e muita estratégia! Jogando ao lado das amigas Dayane e Erika, o humorista demonstrou entender bem o jogo nas rodadas da prova. Após aparecer uma característica de personalidade, o trio deveria escolher o peão que mais se encaixava nela.