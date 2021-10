Debochado! Rico castiga adversários na delegação de tarefas em 'A Fazenda 13'

A manhã desta quinta-feira, 7, começou com um clima tenso na divisão de tarefas em A Fazenda 13, da Record TV. O fazendeiro da semana, Rico Melquiades não tentou agradar ninguém, muito pelo contrário. Rico confirmou o que estava prometendo há dias e, com a oportunidade de liderar o programa, causou com quase todos os peões.

Os primeiros desentendimentos foram com Tati Quebra Barraco e Solange Gomes. A funkeira, já prevendo o que viria, disse ao novo fazendeiro: "Se me botar pra fazer a vaca, vai tomar punição direto. Já estou te avisando: não vou fazer". Ela e a ex-banheira do Gugu, eram os principais alvos de Rico. Na hora da delegação de tarefas, a dupla não escapou dos comentários ácidos do fazendeiro.

"Solange só come e dorme aqui e disse que vai meter a mão na minha cara. Então se ela tem força para meter a mão na minha cara, ela vai ter que ter força para cuidar do cavalo", ironizou Rico. "Outra pessoa que também só come e dorme: a sua companheira Tati Quebra Barraco", continuou o humorista. "Vai trabalhar. Quer ganhar R$ 1,5 milhão fácil? Vai ter que suar e trabalhar. Não vai só comer e dormir, não". Sem papas na língua!