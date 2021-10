Filhos de Britney Spears fazem rara aparição enquanto passam tempo com Kevin Federline

Britney Spears já é mamãe de adolescentes! Os herdeiros de Britney apareceram em raras fotos na quarta-feira, 6, enquanto passam tempo com o pai, Kevin Federline.

Sean Preston Federline, de 16 anos, e Jayden James Federline, de 15 anos, são bastante discretos, ficando fora dos holofotes, apesar do status de celebridade de seus pais.

O CEO da Movision Entertainment, Eddie Morales, postou fotos que mostravam os meninos de bom humor. Em ambos cliques, os irmãos sorriam grandemente enquanto eram abraçados por Eddie. Eles até mesmo combinaram seus moletons pretos com camisetas brancas!

Como se isso não fosse fofo o suficiente, o empresário ainda postou um vídeo de Jayden e suas habilidades com o piano. Os outros cliques mostravam o encontro de Eddie com Kevin e outras pessoas. "Durante os momentos de luto, saber que você tem #família realmente vale a pena viver", escreveu ele, na legenda no Instagram.