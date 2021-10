Marido de Alexis Sharkey é encontrado morto quase um ano após assassinato da influencer

Instagram

De acordo com Burrow, Thomas saiu do Texas "nas primeiras duas semanas da investigação", embora mantivesse contato com os investigadores.

Desde o início, a família de Alexis suspeitou de um crime. Na época, sua mãe, Stacey Robinault, disse à ABC13: "Eu acredito que ela foi assassinada. Sim. Pelo que pude reunir, assim como o instinto de uma mãe. Aprendi muito jovem como mãe a confiar em meu instinto. Não me decepciona".