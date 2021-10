Halloween: Casa original do filme Pânico está disponível para locação

Se você gosta de filmes de terror, prepare-se!

No dia 29 de setembro, a Airbnb anunciou que os usuários podem alugar a casa original do filme Pânico, de 1996, para passar uma noite. Para homenagear o aniversário de 25 anos do longa, a casa da Califórnia do Norte, EUA, pode receber até quatro pessoas pelo preço de 5 dólares por noite (aproximadamente R$ 30). Baratíssimo!

A casa, que fica na cidade fictícia de Woodsboro no longa, estará disponível somente por três noites - 27, 29 e 31 de outubro. O Airbnb promete que as portas tem marcas de faca e que as pessoas mais corajosas podem explorar a garagem, onde Tatum Riley (interpretada por Rose McGowan) foi assassinada no longa.

O local também tem o famoso telefone da franquia, além dos quatro filmes em VHS para quem quiser assistir. Além disso, também há uma linha exclusiva para falar com o assassino Ghostface, que vai fazer várias ligações durante a noite.