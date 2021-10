Como Kanye West está ajudando Kim Kardashian a se preparar para o SNL

Kim Kardashian, que postou foto rara de Rob Kardashian, está prestes a fazer sua estreia como apresentadora do Saturday Night Live. E para isso, Kim está contando com o apoio do ex-marido, Kanye West.

Além de fazer performances há anos, o vencedor do Grammy já participou do programa de comédia da NBC sete vezes. Apesar de nunca ter sido apresentador na atração, isso não impediu que Kim pedisse a opinião do rapper enquanto ela se prepara para assumir o centro do palco.

"Kim consultou Kanye e pediu um feedback", disse uma fonte ao E! News. "Ela valoriza sua opinião criativamente e artisticamente. Eles conversaram sobre algumas ideias diferentes e ele tem a apoiado".

"Ele tem muitas sugestões e Kim tem escutado. Ela está levando isso muito a sério e colocando sua alma e coração nisso. Ela quer que tudo corra bem e está completamente focada na tarefa em mãos. Ela está definitivamente nervosa e quer que esse programa seja um sucesso".