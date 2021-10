Tília lança single 'Sabe'; veja as fotos exclusivas dos bastidores

Tília, filha de Dennis DJ e Kamila Fialho, promete arrasar novamente no cenário musical! Na sexta-feira, 8, Tília lança Sabe, seu terceiro single do projeto Fragmentada.

A faixa é a penúltima música do mais recente projeto lançado pela jovem e ainda conta com produção de Gee Rocha e Go Dassisti. A letra é escrita pela própria cantora e ainda traz um ritmo romântico, com lyric video gravado na Barra da Tijuca.

"Essa música traz uma letra que fala de amor e também é muito pop. Na reta final de ‘Fragmentada', que é um projeto muito importante porque me permite mostrar as diferentes facetas e fases que vivo, apresento esse meu lado mais romântico. Além disso, desde a divulgação, eu quis abordar assuntos como sororidade, feminismo e equidade.. pautas que fazem parte da minha criação, da mulher e artista que me tornei. Estou cada vez mais satisfeita e animada, a cada lançamento e novo projeto... quero que as pessoas me conheçam mais e que meu trabalho chegue sempre mais longe", conta a cantora.