Jesy Nelson revela por que não falou com integrantes do Little Mix após saída

Jesy Nelson está ansiosa para embarcar no próximo capítulo de sua vida ao entrar na era solo. Jesy, que deixou o Little Mix em dezembro, por motivos de saúde mental, revelou como está sua atual relação com as ex-companheiras, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirwall.

Em entrevista à Glamour britânica, como a estrela da capa digital da edição de outubro de 2021, Jesy explicou: "É estranho porque por tantos anos fomos tão unidas como irmãs, juntas a cada hora do dia durante semanas, compartilhando camas, rindo, chorando apenas 24 horas por dia, sete dias por semana, nós quatro juntas e então... Nada".

Além disso, Jesy admitiu que também não viu os bebês de Perrie ou Leigh-Anne. Ambas as estrelas de Little Mix deram as boas-vindas aos seus primeiros filhos em agosto.