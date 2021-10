Sabrina Sato posta reencontro com Zoe na volta de Paris

Enquanto todos os brasileiros estavam babando nas fotos dos famosos na Semana de Moda de Paris, Sabrina Sato queria voltar. Também, com a fofura que é a filha de dois anos da apresentadora, Zoe, a gente até entende. Sem aguentar de saudade, Sabrina antecipou a volta ao Brasil, e postou um emocionante registro do momento nas redes sociais.

A artista explicou no Instagram que planejava ficar mais um tempo em terras europeias, mas a saudade não deixou. "Era uma saudade que doía no peito bem forte e chegou uma hora que eu pedi pra voltar. Quero agradecer a todos os amigos, parceiros, marcas que trabalham comigo que entenderam a minha decisão de voltar antes de Paris", escreveu ela.

No vídeo, a apresentadora surpreende Zoe e chega a se emocionar enquanto a abraça. No Twitter, ela completou: "Voltando para tudo que amo". Depois disso, a pequena tomou conta das redes da mãe: Sabrina compartilhou cliques da filha com a avó e até o almoço da fofurinha. Mãe tem que ser babona, né?