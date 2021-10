Clima de romance! Duda Reis e João Guilherme se beijam em balada de SP

Novo casal no pedaço? Duda Reis e João Guilherme estiveram juntos na balada Vitrinni Lounge, na noite desta terça-feira, 5. Com o show de Ludmilla ao fundo, os pombinhos foram flagrados aos beijos no evento em São Paulo. Solteiros há pouco tempo, João Guilherme terminou o namoro com a influenciadora Jade Picon no final de agosto. Já Duda Reis saiu do breve relacionamento com o empresário Bruno Rudge na mesma época.

Nos stories do Instagram do dono da boate, Biel Maciel, os jovens tomam um shot de tequila. Em outra gravação que está sendo compartilhada nas redes sociais, eles se beijam no meio da pista de dança.

Os boatos de que eles estariam vivendo um "affair" começaram no dia 23 de setembro. Segundo o perfil do Instagram "Gossip do Dia", os dois foram vistos juntos na Villa JK, outro estabelecimento paulista.