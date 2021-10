Ex-integrantes do GFRIEND anunciam formação de novo grupo

Eunha, SinB e Umji, ex-integrantes do grupo GFRIEND, que chegou ao fim em maio deste ano, anunciaram o debut como um trio. O comunicado foi feito por Eunha, SinB e Umji nesta quarta-feira, 6, pelas redes sociais.

Agora, as k-idols são contratadas da agência Big Planet Made. "Algum tempo se passou. Peço desculpas para os fãs que esperaram. Vou começar uma nova trajetória na BPM Entertainment ao lado de SinB e Umji. Obrigada por seu amor e apoio incondicionais. Vou retribuir em forma de boas músicas e boas performances", escreveu Eunha no Instagram.

"Após pensar muito, eu decidi fazer parte da BPM com Eunha e Umji. Esse momento de soltar minhas asas em uma nova casa é animador e também me deixa nervosa, mas vou trabalhar muito para mostrar boas músicas e diversidade nos trabalhos no futuro", completou SinB.