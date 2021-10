Saiba mais sobre Jung Ho-yeon, estrela de 'Round 6'

Sim, caro leitor: Round 6 ainda rende e arrasta fãs pelo mundo inteiro! Round 6 tem feito o maior sucesso em vários países e levando seu elenco ao estrelato.

Depois de Lee Jung-jae se unir ao Instagram, chegou a vez de Jung Ho-yeon ceder ao êxito, especialmente nas redes sociais. A intérprete de Sae-Byeok, conhecida também como número 067, caiu no gosto dos internautas e tem conquistado fama mundial.

"Mais do que tudo, acho que fui capaz de aceitar [a personagem] Sae-Byeok sem grandes dificuldades porque sou semelhante a ela", disse ela à W Korea, segundo a NME. "Em 2016, deixei a Coreia para continuar minha carreira de modelo no exterior e passei muito tempo sozinha. Na época, a emoção que mais senti foi 'solidão'... Esse sentimento de solidão ao tentar perseverar e viver não é tão diferente."

Para quem não sabe, a personagem foi a estreia da musa de 27 anos como atriz. De Seul, na Coreia do Sul, ela na verdade segue carreira nas passarelas. Além disso, a estrela é best friend de Jennie, do Blackpink!