Gkay é furtada em aeroporto do Rio de Janeiro e pede ajuda a seguidores

Boas vindas! Assim que colocou os pés no Rio, Géssica Kayane, conhecida como GKay, contou com uma recepção nada simpática. Nesta quarta-feira, 6, a humorista contou que sofreu um roubo no desembarque do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. De mudança, GKay foi para a cidade gravar para a plataforma de streaming Netflix.

"Um misto de felicidade e tristeza. Estou muito feliz, apesar de estar com essa cara. Me mudei da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro. Só que assim que cheguei aqui fui furtada. Levaram a minha carteira com todos os meus documentos, cartões e dinheiro", contou nos stories do Instagram.

Nervosa, a influenciadora pediu para os fãs ajudarem a localizar a carteira da grife Chanel, que possui o valor de quase R$ 4 mil.