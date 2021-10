Xuxa se une a Ikaro Kadoshi para apresentar 'Caravana das Drags'

O sonho da diva finalmente irá se tornar realidade! Nesta quarta-feira, dia 6, o Prime Video, serviço de streaming da Amazon, anunciou Xuxa como apresentadora do novo reality show de drags queens da produtora, o Caravana das Drags. Ao lado de Xuxa no comando, estará a drag Ikaro Kadoshi, que apresenta também o Drag Me As a Queen, no E!.

O Caravana das Drags seguirá artistas brasileiras pelo país em um ônibus bafônico. Cada episódio contará com uma equipe de jurados, composta pelas apresentadoras e convidados que representam a cultura local da cidade. Em todo episódio uma drag será eliminada, até sobrar a finalista, a "Drag Suprema".

A confirmação veio em meio a boatos de que a rainha dos baixinhos apresentaria a versão brasileira de RuPaul's Drag Race, o que dividiu a opinião dos fãs. Xuxa teria desistido do reality após críticas da comunidade LGBTQIA+.