Hyperpop: Saiba mais sobre o gênero musical que é considerado o futuro do pop

E se você não gosta de k-pop, temos outros exemplos também! Halsey se aventurou no gênero na faixa The Girl Is a Gun, de seu novo álbum If I Can't Have Love, I Want Power, e Madonna colaborou com Sophie para o hit famosíssimo Bitch, I'm Madonna.

Porém, Lady Gaga é quem leva o prêmio, já que ela lançou uma versão remix de seu último álbum, Dawn Of Chromatica, inteirinho com os artistas que mais estão bombando no movimento hyperpop, se tornando o maior projeto do gênero musical até o momento.