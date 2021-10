Camila Cabello revela terapia com Shawn Mendes e obstáculo "desafiador" na relação

Stephen Lovekin/Shutterstock

Com a comunicação aberta, eles também conseguiram se libertar de seus hábitos pessoais. "Tenho esse padrão de comer muito quando estou ansiosa ou desconfortável", compartilhou a estrela. "É uma coisa reconfortante para mim. Vou ficar meio inconsciente e comer muito igual um zumbi, então vou me sentir mal."

Como Mendes sabe, ajudar Camila independe da hora e do lugar, incluindo uma festa do MTV Video Music Awards. "Na festa do VMA, eu estava tipo, ‘Eu vou fazer isso'. E ele disse, 'Está tudo bem. Você está fazendo isso. Tudo bem. Vamos apenas respirar e não fazer isso'. É muito bom para mim poder falar sobre meus padrões com alguém."