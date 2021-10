Anitta convida Cardi B para o Carnaval do Rio de Janeiro

Com saudades do Carnaval? A Anitta também! Nesta terça-feira, 5, em legenda no Instagram, a cantora chamou ninguém menos que Cardi B para o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2022. No vídeo do post, a norte-americana comentou do Carnaval ao receber um par de sapatos de Christian Loubotin. Foi aí que Anitta fez o convite para o evento na Marquês de Sapucaí.

"Pode por favor vir ao desfile das escolas de samba do Rio no próximo ano? Vou preparar o maior carro da noite só para você. O Brasil inteiro PARARIA para te ver no desfile", escreveu a brasileira.

As artistas já estiveram lado a lado na canção Me Gusta, em parceria com o rapper Myke Towers. Lançada no ano passado, a música ficou entre as mais tocadas no Spotify na época e mistura ritmos do funk carioca com pagode baiano.