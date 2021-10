Tudo que sabemos sobre 'O Culpado', suspense filmado em 11 dias na pandemia

Sabe aquele suspense que faz você roer as unhas do começo ao fim? É assim que podemos descrever o novo longa de Jake Gyllenhaal, O Culpado. O filme que estreou na Netflix na última sexta-feira, 1º, ocupa até agora as primeiras posições do top 10 do streaming.

A trama conta a história de Joe Baylor, um detetive de Los Angeles que é rebaixado para atendente de chamadas de emergência. No entanto, ele acaba se envolvendo demais com o chamado de uma mulher e tenta desesperadamente salvá-la.

Segundo as próprias palavras de Jake no programa de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, a ligação "muda sua noite e então finalmente muda sua vida inteira".