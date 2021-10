Maria Eugênia deixa a timidez para trás e arrasa no palco do Drag Me As a Queen

A nova temporada de Drag Me As a Queen, que só tem celebridades entre as convidadas, chegou com tudo!

No episódio dessa semana de DMAAQ, que é transmitido todas as terças, 22h50, no E!, a estrela da noite foi Maria Eugênia, apresentadora do programa pra lá de popular da MTV Brasil, Adotada, que já concorreu ao Emmy em 2016.

Ikaro Kadoshi, Rita von Hunty e Penelopy Jean revelaram logo de cara que já conhecem Maria de outros Carnavais. Inclusive, ela visitou o set do programa na primeira temporada montadíssima de motoqueira e foi considerada um "amuleto da sorte" para a produção. Ou seja, não tinha como o episódio dar errado!