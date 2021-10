Dayane promete votar em Bil até o fim de 'A Fazenda 13'

Dia de formação de roça é sempre tenso para os peões. Ninguém lida muito bem com receber voto, ainda mais quando esse voto te coloca direito na roça. Foi o que aconteceu com Dayane Mello na noite desta terça-feira, 5. Bil Araújo, com o poder da chama vermelha, indicou a peoa para a berlinda, que rebateu: "Você é meu voto até o final".

Dayane votou em Bil para a roça, mas o peão esperava que esse voto fosse para MC Gui. Sob a justificativa da colega ter "sabonetado" na votação, o ex-BBB mandou a modelo para a eliminação.

Revoltada com a indicação, Day procurou Rico Melquiades para pedir que, caso ganhasse a prova do fazendeiro, o colega indicasse Bil. E teve mais, em conversa com Erika Schneider sobre estratégia, a modelo afirmou que na primeira oportunidade vai mandar o ex-BBB para a roça. "O Bil tá se sentindo tão grande, né? Tá se sentindo tão importante. Quando a casinha dele cair. Deixa eu ganhar a prova do fazendeiro pra ele ver", disparou.