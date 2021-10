A Fazenda 13: Aline Mineiro quer ver namorado e Day Mello "se pegando"

O clima esquentou! Na madrugada desta quarta-feira, 6, Aline Mineiro sugeriu um trisal entre Dayane Mello e seu namorado, o humorista Léo Lins. Cada vez mais próximas, as participantes vivem trocando beijos em A Fazenda 13, programa da Record TV. "Acontece, acontece muito [encontrar outras pessoas] e a gente se diverte. Você vai gostar!", disse Aline Mineiro.

Durante o papo, Erasmo Viana ficou sem graça e falou: "Gente, olha a câmera ali". Até que a modelo declarou, aos risos: "Não, não quero o boy dela não. Deixa só a gente." Vale lembrar que logo no começo do programa, o humorista deixou claro que ela poderia ficar apenas com meninas.

Sobre o relacionamento com o parceiro aqui fora, a ex-panicat explicou que é aberto, mas não falou a respeito dessa exclusividade. Assim que acabou a conversa, as peoas estavam próximas do banheiro e acabaram se beijando.