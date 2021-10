A Fazenda 13: nova dinâmica na prova do fazendeiro põe fogo na formação da roça

Na noite desta quarta-feira, 6, será decidido quem irá mandar e desmandar em A Fazenda, reality da Record TV, pela próxima semana. Pela primeira vez nesta edição, a prova será diferente: todos os participantes do reality participarão da competição pelo posto de fazendeiro, com exceção de Tiago Piquilo, vetado por Dayane Mello. Normalmente, só os indicados à roça concorrem à liderança.

A prova do fazendeiro era uma ferramenta para os indicados à roça escaparem da berlinda. Com o resto dos participantes concorrendo, fica mais difícil para os que estão na roça. Mas calma: em momento nenhum a apresentadora Adriane Galisteu disse que todos iriam competir, apenas participar. O que será que vem aí?

Na hora do anúncio, os internautas ligaram os pontos e compararam com uma dinâmica da edição anterior de A Fazenda. Na prova, os participantes que estavam na sede respondiam perguntas sobre a conduta dos três peões que concorriam ao chapéu e indicavam, por meio das opiniões dadas, o novo fazendeiro. Se for assim, promete, hein?