Ex-BBBs respondem alfinetada de Bil Araújo em 'A Fazenda 13'

Quando dois realities se encontram… Bil Araújo, ex-participante do BBB 21, da TV Globo, e que agora está em A Fazenda 13, da Record TV, fez uma declaração que mexeu com os ânimos de outros ex-BBBs. Nesta terça-feira, 5, o modelo conversava com outros peões quando expôs que ele, Gil do Vigor e Juliette foram excluídos de um grupo no WhatsApp com a galera do programa. No papo, Bil Araújo também afirmou que ficou com Kerline, a primeira eliminada da edição do BBB deste ano.

Talvez ele não imaginasse, mas alguns dos ex-BBBs assim que ficaram sabendo não deixariam passar batido. Nego Di postou uma sequência de stories no Instagram para desmentir o peão. Ainda criticou a postura do rapaz em A Fazenda, falando que ele é o maior oportunista da história do reality.

"Todo mundo foi convidado para participar do grupo, os três que não entraram foram Juliette, Lucas e o Bil porque o Bil estava no 'No Limite', depois ele foi convidado, botei o print aí para vocês, e ele não quis entrar. Ninguém foi excluído, ele viu que deu certo a estratégia do 'excluído' no programa para alguns e ele quer usar isso para ganhar 'A Fazenda', é isso?"