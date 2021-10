Drew Barrymore defende Lucy Liu em briga com Bill Murray no set de As Panteras

Drew Barrymore mostrou todo seu apoio a Lucy Liu. Em entrevista com Danny Pellegrino ao The Drew Barrymore Show, Drew falou sobre a briga entre Lucy Liu e Bill Murray durante os bastidores de As Panteras, lançado em 2000.

Enquanto as notícias sobre um desentendimento se espalharam por mais de uma década, a intérprete de Alex Munday abordou o assunto em julho deste ano, em entrevista ao podcast Asian Enough, do L.A. Times.

A atriz de 52 anos disse que o elenco começou a ensaiar uma cena que acontecia na agência das espiãs. Eles tiveram o final de semana todo para trabalhar na cena a fim de "torná-la mais fluida", mas o ator de 71 anos, que interpretou Bosley, não conseguiu comparecer porque ele tinha "alguma reunião em família".

Quando os atores e a equipe técnica se reuniram mais tarde para a cena, Lucy contou que Bill começou a "lançar insultos". Inicialmente, a musa achou que ele não estava falando com ela, mas conforme disse, "claramente ele estava, porque então começou a se tornar, tipo, uma comunicação direta um com o outro".