Camila Queiroz e Klebber Toledo falam da estreia de 'Casamento às Cegas Brasil'

Camila Queiroz e Klebber Toledo vão se unir novamente nas telinhas! A partir desta quarta-feira, 6, Camila e Klebber estrelam juntos o Casamento às Cegas Brasil na Netflix e, em entrevista ao E! Online Brasil, falaram sobre a experiência e estreia.

Como os fãs sabem, o casal de atores se conheceu e se apaixonou nos bastidores da novela Êta Mundo Bom!, exibida em 2016 pela Globo. Desde então, eles nunca mais se separam, subindo ao altar dois anos depois em Jericoacoara, no Ceará.

Agora, os pombinhos se preparam para a apresentação do comentado reality show. A versão brasileira seguirá a original, ou seja, mostrará participantes que desejam trocar as alianças douradas e escolhem seus parceiros às cegas, enfrentando a convivência antes do dia do "sim".

"Eu acho que Casamento às Cegas Brasil é muito mais que um reality. Eu, na verdade, chamo de experimento, porque ninguém esperava o que a gente e os participantes vivemos ali. Depois que eles se entregam e aceitam o pedido de casamento, não tem mais volta porque a relação que eles começam precisa ser desenvolvida para tentarem chegar a um final feliz. O que eu sinto é que em um momento tão difícil em que a gente não se comunica com as pessoas, em que estamos tão focados em nós mesmos, no nosso telefone, você vê o oposto aqui neste reality. Aqui você é obrigado a 'olhar' para o outro, sentir o que ele está sentindo e se posicionar. É a felicidade dos dois que está em jogo", diz Klebber.

"Eu acho que o grande diferencial é por se tratar de um reality que fala sobre amor. Então estamos lidando com o amor e com todas as suas formas de ser. Porque a gente, às vezes, cria um estereótipo de relacionamento perfeito, de amor perfeito que não existe. A gente conseguiu enxergar através do reality que cada casal é único, que cada relacionamento se desenvolve de uma forma, com suas peculiaridades. E conversando com as noivas – antes do grande momento do sim ou não no altar – todas elas me disseram a mesma coisa: que todas elas se desarmaram. Todo mundo chegou aqui muito pronto e armado para uma batalha e, aos poucos, o medo foi indo embora e elas foram fazendo escolhas não óbvias, que elas não fariam fora deste experimento. Elas se permitiram escutar os outros e escolher pessoas diferentes", complementa Queiroz.