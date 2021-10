Jake Gyllenhaal diz que usou "técnica da almofada" em cena íntima com Jennifer Aniston

Jake Gyllenhaal, que acha o banho cada vez menos necessário, abriu o jogo sobre o lado não tão sexy das filmagens de cenas de amor no cinema. Nesta terça-feira, 5, Jake revelou detalhes sobre suas cenas de sexo com Jennifer Aniston, no drama romântico de 2002, Por Um Sentido na Vida.

Em entrevista ao The Howard Stern Show, o apresentador disse que deve ter sido uma "tortura" para ele filmar as cenas íntimas com a estrela de Friends, já que ele teve um crush pela atriz por anos. A resposta do ator? "Ah, sim. Foi uma tortura".

"Estranhamente, cenas de amor são constrangedoras porque há talvez 30, 50 pessoas assistindo. Isso não me excita, então na maioria das vezes é estranhamente mecânico. É uma dança—você é coreografado para a câmera", contou o ator.