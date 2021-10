Olivia Rodrigo se abre sobre as críticas em meio à polêmica das composições

Olivia Rodrigo está aqui para dizer que não é uma traidora de seu trabalho. Em menos de um ano, Olivia, que recebeu diversas indicações este ano, atingiu o estrelato como resultado de seu álbum de estreia, Sour, e o single viral, drivers license.

No meio dessa ascensão, no entanto, a cantora de 18 anos também ganhou as manchetes ao ter que creditar outras estrelas, incluindo Taylor Swift e Hayley Williams. Como os fãs sabem, as veteranas tiveram seus nomes incluídos na composição de good 4 u, deja vu e 1.

Tudo isso devido à interpolação de Olivia, mas ela está longe de ser a primeira artista a fazer tal processo. A própria Swift interpolou I'm Too Sexy de Right Said Fred em seu sucesso de 2017, Look What You Made Me Do.

Durante entrevista à Teen Vogue, a cantora refletiu sobre a situação e a conversa mais ampla em torno dela, dizendo ao site: "É complicado".

"Escrever canções sobre como me sinto sempre foi fácil e divertido para mim, e acho que o lado comercial da música foi algo que tive mais dificuldade em aprender", continuou ela. "Eu meio que cresci durante esse ano, mas tenho tentado lembrar que escrevo músicas porque as amo. Me sinto sortuda por fazer isso e ser uma compositora e artista para viver... No final do dia, eu sinto que não tem muito a ver comigo."