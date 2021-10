aespa lança primeiro mini-álbum da carreira com clipe

Se você entrou no Twitter nesta terça-feira, dia 5, deve ter esbarrado com algo sobre Savage, primeiro mini-álbum da carreira do girlgroup aespa. O projeto conta com seis músicas, e um MV (Music Video) para a faixa título. Os fãs não aguentavam mais esperar o debut oficial do aespa, uma das maiores promessas do k-pop. Elas prometeram, e entregaram!

De acordo com a produtora do grupo, só na pré-venda, 400 mil cópias do Savage já foram vendidas. Para o lançamento — comeback do grupo, que está inativo desde 2020 —, o aespa preparou um show online para os fãs ao redor do mundo. As k-idols também participaram de uma coletiva de imprensa, em que agradeceram aos fãs pelo apoio. Fofas!

O MV usou e abusou da estética futurista, que já é a assinatura do grupo, e uma coreografia elaborada. Confira abaixo: