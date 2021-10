Shakira diz que "tortura" Gerard Piqué por causa dos filhos

Shakira, que foi atacada por dois javalis em parque, falou sobre a vida em família. Em entrevista à Cosmopolitan, Shakira deu detalhes de seu dia a dia como mãe ao lado de Gerard Piqué.

"É aí que ter um parceiro que é completamente oposto nesse sentido vem a calhar", disse a colombiana sobre o jogador de futebol e pai de seus dois filhos. "Minha mente nunca para. Eu sonho com meus filhos. Eu me preocupo com eles constantemente. Eu torturo meu pobre marido. Bom, ele não é realmente meu... Eu não sei como chamá-lo!"

"Ele é o papai. Eu o torturo sobre cada problema que eu vejo com meus filhos", disse a cantora.

Shakira e Gerard tornaram a relação oficial no Instagram há 10 anos, no fim de março de 2011. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho Milan, em janeiro de 2013, e ao segundo, Sasha, em janeiro de 2015.