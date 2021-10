Recomendado para você : Anitta recebe mimos da 'Savage x Fenty', de Rihanna

Ela não para! Na noite desta segunda-feira, 4, Anitta compartilhou no Instagram os presentinhos que recebeu de ninguém mais ninguém menos que Rihanna! A funkeira foi uma das prestigiadas com a nova coleção da marca de lingerie Savage x Fenty. Com o bom humor de sempre, Anitta declarou: "Isso é tão eu! Estou tão pronta" — em inglês, porque a gata é internacional.

"Agora só preciso encontrar um cara gostoso que mereça me ver nisso", começou a sempre irreverente cantora, ao mostrar as peças para os seguidores. E, pelo que temos acompanhado, isso não é problema para a Girl From Rio. A funkeira está em meio a rumores com dois possíveis affairs: o ator americano Austin North e o influencer também americano Griffin Johnson.

Entre as suspeitas, a mais forte é a sobre Griffin. A cantora e o influencer foram vistos juntos diversas vezes nas últimas semanas, sempre acompanhados de amigos. Teve até uma viagem para a Disney! Johnson também postou uma coreografia com a brasileira no perfil do TikTok.