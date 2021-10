Samara Felippo protesta contra racismo sofrido pelas filhas

Samara Felippo compartilhou com os seus seguidores mensagens racistas que recebeu, direcionadas às filhas. Alícia e Lara Barbosa são frutos do relacionamento de Samara com o ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho. As meninas têm apenas 12 e 8 anos, respectivamente.

"Não quero linchamento, apenas reflexão. Não adianta você simplesmente dizer que não é racista. É preciso pensar e agir. Imaginem quantas crianças pretas sofrem todos os dias, deixam de estudar, machucam seu couro cabeludo pra alisarem os cabelos, se odeiam e crescem cheias de dores e traumas", escreveu a atriz.

No texto, ela contou sobre sua trajetória como ativista na Internet. Assim como seu processo de desconstrução, depois de perceber que teve uma formação cheia de preconceitos. "Mas você branco não precisa ser pai ou mãe de uma criança preta para começar a agir", completou.