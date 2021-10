5 meses sem Paulo Gustavo: amigos e familiares prestam homenagem

Na noite desta segunda-feira, 4, amigos e familiares homenagearam mais uma vez Paulo Gustavo. A data que marca os 5 meses do falecimento do comediante mais amado do Brasil, foi sentida com muita "saudade e tristeza" pelos amigos do humorista. Pelo menos foi assim que definiu Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, em desabafo no Instagram. Tatá Werneck e Samantha Schmütz também prestaram homenagens.

"5 meses de uma ruptura prematura e eterna… hoje não tem textão, inspiração… tem só saudade e tristeza", escreveu o ex-marido na rede social. "Nossa lua de mel em família! Itália, 2015", completou o dermatologista.

Nos comentários, Bretas recebeu apoio e outras declarações de saudade de diversos amigos do casal, como Giovanna Ewbank e Regina Casé.