Sarah Jessica Parker revela mês de lançamento do reboot de 'Sex and the City'

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Bobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis) estão chegando! Nesta terça-feira, 5, Sarah acaba de anunciar quando os fãs poderão assistir And Just Like That..., o tão aguardado reboot de Sex and the City.

Em vídeo no YouTube, da HBO Max, a protagonista revelou que os episódios estarão disponíveis em dezembro!

"Olá, da Quinta Avenida, na cidade de Nova York", disse SJP. "Filmando, enquanto nos falamos, o próximo capítulo de Sex and the City, ou como nós o chamamos, And Just Like That..., com alguns amados amigos". O vídeo inclui cenas dos bastidores do trio pelas andando pelas ruas da Big Apple novamente.

Apesar da personagem de Kim Cattrall, Samantha Jones, estar de fora do reboot, outros atores amados pelo público estarão de volta, incluindo o amor de Carrie, Mr. Big (Chris Noth), o marido de Miranda, Steve (David Eigenberg) e o marido de Charlotte, Harry (Evan Handler).