Intrigas e discussões prometem clima quente na formação da roça em 'A Fazenda 13'

Terça-feira é o dia mais aguardado para os espectadores de A Fazenda 13, da Record TV, e o mesmo pode ser dito sobre os participantes. Na noite desta terça-feira, 5, será formada a terceira roça do programa, que vai eliminar um participante. As especulações entre os peões estão a mil: Rico Melquiades e Erika Schneider já aceitaram o destino de roceiros. Mas como sabem os fãs do reality, A Fazenda sempre guarda surpresas.

Desde que conquistou a liderança, Gui Araújo anunciou quem seria seu alvo para a roça: Rico. O peão não gostou nada das atitudes que o humorista vem tendo dentro da casa, e acredita que ele está prejudicando os outros participantes. Apesar de ter tido conflitos com Solange Gomes, o posicionamento de Gui quanto a Rico foi firme; o mal entendido com a ex-banheira do Gugu não pareceu sério a ponto de mudar o voto do fazendeiro.

As confusões causadas pelo humorista prometem sabotar outra participante: Erika. Sobrou para a ex-fazendeira intervir no comportamento dele. A casa acusou a dançarina de estar "passando a mão na cabeça" do amigo e sendo passiva na liderança. A partir daí, começou uma treta entre ela e diversos participantes. Por isso, a peoa é apontada como o principal voto da casa.