Adele anuncia retorno à música com novo single "Easy On Me"

Adele, que oficializou namoro no Instagram, está de volta ao mundo da música! Nesta terça-feira, 5, Adele anunciou seu novo single, "Easy On Me", que será lançado no dia 15 de outubro.

A novidade surge um dia após a vencedora do Grammy levar os fãs à loucura após retornar ao Twitter com seu primeiro post em quase um ano. "Olá, bebês!", escreveu a musa.

E tem mais, horas antes do post, a cantora de "Hello" mudou sua foto e capa nas redes sociais, incluindo Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. Seu novo visual apresentava um fundo azul-esverdeado.

Essa mudança sutil, mas marcante, fez os fãs especularem se Adele lançaria um novo álbum em breve.

Para completar, no fim de semana, os usuários do Twitter compartilharam imagens de outdoors com o número '30' exibidos em todo o mundo. E adivinhe a cor dos pôsteres—o tom exato de azul-esverdeado que a cantora espalhou em suas redes sociais.