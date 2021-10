Nova foto de Rob Kardashian fez espera valer a pena após pane no Instagram

Ao contrário de sua família, Rob tem evitado a atenção do público nos últimos anos. Ele faz raras aparições em postagens na mídia social de sua família ou, ocasionalmente, compartilha uma prévia de sua vida em sua própria página do Instagram.

Rob inclusive começou a compartilhar mais momentos de bastidores ao lado da filha de 4 anos, Dream Kardashian, no início do ano.

Em fevereiro, uma fonte próxima às Kardashian-Jenners disse ao E! News que ele está andando com a família "muito mais".

"Ele quer ser o melhor pai possível e não quer decepcioná-la. Isso o ajudou a encontrar um caminho a seguir e um propósito", disse a fonte anteriormente. "Ele adora poder passar um tempo com Dream e vê-la com seus primos. Ele passa muito tempo com a família e as crianças, e tem estado muito mais por perto".