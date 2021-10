Mãe de Nego do Borel registra desaparecimento do cantor na polícia

A mãe de Nego do Borel, Roseli Viana Gomes, registrou desaparecimento do cantor na polícia nessa segunda-feira, 4, no 42º DP, do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, afirma o G1. O caso de Borel foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros.

De acordo com o veículo, Roseli tentou impedir que o filho saísse de casa na manhã de ontem, mas ele deixou a residência sem revelar seu destino.

No fim de setembro, Nego foi expulso de A Fazenda 13, após acusação de estupro contra Dayane Mello. Com isso, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.