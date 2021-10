Recomendado para você : Virginia Fonseca diz que filha de 4 meses levou 46kg em malas para 1ª viagem

Virginia Fonseca é puro glamour, especialmente quando o assunto é sua filha, Maria Alice! Em seu recente vídeo no YouTube, Virginia revelou que levou 46kg em malas de Maria Alice para a viagem de Portugal. OMG!

Esta foi a primeira viagem da pequena, de 4 meses, fruto do relacionamento da influenciadora com Zé Felipe, filho de Leonardo. A família viajou com a intenção de jogar as cinzas do pai da loira, Mário Serrão, no rio Tejo.

"No hotel de Portugal tem o berço de madeira, tudo bonitinho. Essa viagem trouxemos um tapetinho para ela brincar e a banheirinha portátil", disse ela.