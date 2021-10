'Run BTS' fará pausa por período indeterminado

Dando um tempo! Run BTS, show de variedades do grupo sul-coreano, entrará em hiato por um tempo ainda não definido. O comunicado foi feito pelo Weverse, plataforma que reúne a comunidade de fãs do k-pop. No ar desde 2015, os ARMYs viam no programa de dinâmicas uma ótima companhia para as terças-feiras. "Desde a primeira transmissão em agosto de 2015, após ser uma fonte de força e riso para mais de 150 episódios, ‘Run BTS' estará fazendo uma pausa!", diz o comunicado oficial.

Segundo o anúncio, a pausa será depois do episódio 154. Ele inicia nesta terça-feira, 5, e deve ser dividido em duas partes. Não foi divulgada nenhuma data de retorno.

Mas não se preocupem! O público poderá acompanhar os ídolos na segunda temporada de BTS In The SOOP, reality show da rede de televisão paga sul-coreana JTBC. Sua estreia está marcada para dia 15 de outubro, com episódios semanais.